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في جدة

ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
weam.co/533475
الرياض - الوئام :

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

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