نائب رئيس اليمن: هجوم الحوثي على ناقلة النفط السعودية عمل جبان

عدن- الوئام:

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لناقلة نفط سعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة، عمل إرهابي يكرس مساعي الحوثيين وبدعم من إيران لتعطيل حركة الملاحة البحرية ورفض السلام والمبادرات المقدمة بخصوص تسليم الحديدة.

وأشار وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن تكرار استهداف تلك المليشيات وبدعم من إيران لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في ظل جهود أممية يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث هو عرقلة لكل جهود السلام وتأكيد على استخدام مليشيا الحوثي لميناء الحديدة كمنطلق للكثير من العمليات والهجمات الإرهابية.

وجدد نائب الرئيس اليمني حرص الشرعية والأشقاء في التحالف العربي على استكمال تحرير الحديدة ومينائها، وأن ذلك نابع من القلق والمخاطر التي يمثلها تهديد الحوثيين على الأمن الاقليمي والدولي وعلى حركة الملاحة والتجارة العالمية.