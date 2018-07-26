حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في الباحة وجازان

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق الحدود الشمالية والشرقية والقصيم والرياض وجازان وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والشمالي وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.