تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة طيبة

المدينة المنورة- الوئام:

أعلنت جامعة طيبة ممثلة بعمادة البحث العلمي عن توفر من فرص بحثية للرجال وللنساء بمسمى باحث ما بعد الدكتوراه بالتعاون مع برنامج البحث والتطوير بوزارة التعليم.

ومن ضمن شروط التقديم: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب وأن يكون التفرغ للعمل بالجامعة.

وحاصل على شهادات من جامعات معترف بها وأن تتم معادلة الشهادة للجامعات من خارج السعودية وأن يكون على الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً وأن يجتاز المقابلة الشخصية ابتداء من تاريخ 1439/12/22هـ.

ومن ضمن المزايا: راتب شهري مقطوع ومدة العقد من سنة إلى ثلاث سنوات حسب طبيعة البحث المتعاقد عليه مع ضرورة العمل في المجال البحثي فقط.

وللتقديم من خلال الرابط التالي:

https://jobs.taibahu.edu.sa/jobs/e-recruitment/Research_job1439/JobsList.aspx