وظائف إدارية وتقنية شاغرة في موبايلي

الرياض- الوئام:

أعلنت شركة موبايلي عن توفر وظائف إدارية وتقنية في مقرها الرئيسي بالرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة.

وقالت أن الوظائف المطلوبة لديها هي:

أخصائي كفاءة المبيعات (Capacity Sales Specialist Professional): درجة البكالوريوس في تخصصات التسويق، المبيعات وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مدير قنوات المبيعات المتعددة (Director Omni Channels): بكالوريوس ويفضل ماجستير تخصص إدارة أعمال، تسويق أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال المبيعات منها 4 سنوات في منصب إداري.

أخصائي مراقبة الميزانية (Budget Control Specialist Professional): درجة البكالوريوس في التخصصات المالية، الإحصاء أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

أخصائي واجهة برمجة التطبيقات (API Specialist Professional): درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة تقنية المعلومات أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

أخصائي إدارة المشروعات (Project Management Specialist Professional): درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات وخبرة لا تقل عن 5 سنوات وشهادة في إدارة المشاريع (PMP) مؤكدة ان جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وللتقديم من خلال الرابط التالي :

https://careers.mobily.com.sa/en/job-search-results/