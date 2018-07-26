التعليقات: 0

لحملة البكالوريوس مع الخبرة

وظائف إدارية وتقنية شاغرة في موبايلي

وظائف إدارية وتقنية شاغرة في موبايلي
weam.co/533483
الرياض- الوئام:

أعلنت شركة موبايلي عن توفر وظائف إدارية وتقنية في مقرها الرئيسي بالرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة.

وقالت أن الوظائف المطلوبة لديها هي: 

أخصائي كفاءة المبيعات (Capacity Sales Specialist Professional):  درجة البكالوريوس في تخصصات التسويق، المبيعات وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مدير قنوات المبيعات المتعددة (Director Omni Channels): بكالوريوس ويفضل ماجستير تخصص إدارة أعمال، تسويق أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال المبيعات منها 4 سنوات في منصب إداري.

أخصائي مراقبة الميزانية (Budget Control Specialist Professional): درجة البكالوريوس في التخصصات المالية، الإحصاء أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

أخصائي واجهة برمجة التطبيقات (API Specialist Professional): درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة تقنية المعلومات أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

أخصائي إدارة المشروعات (Project Management Specialist Professional): درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات وخبرة لا تقل عن 5 سنوات وشهادة في إدارة المشاريع (PMP) مؤكدة ان جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وللتقديم من خلال الرابط التالي :
https://careers.mobily.com.sa/en/job-search-results/

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة طيبة

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة طيبة
جامعة الطائف تعلن توافر وظائف صحية شاغرة في 4 تخصصات

جامعة الطائف تعلن توافر وظائف صحية شاغرة في 4 تخصصات
وظائف نسائية شاغرة في جازان

وظائف نسائية شاغرة في جازان
تفاصيل الوظائف لحملة الدبلوم في الخطوط الحديدية

تفاصيل الوظائف لحملة الدبلوم في الخطوط الحديدية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>