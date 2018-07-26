فنانة شهيرة تثير جدلاً: لا توبة.. أريد الدخول لـ«جهنم»

متابعات- الوئام:

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده جدلًا واسعًا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها في فيسبوك قالت فيه إنها تريد أن تدخل جهنم.

ونشرت فيفي عبده، مقطع الفيديو في بث مباشر عبر صفحتها في فيسبوك وهو أمر تقوم به أسبوعيًا للبقاء على تواصل مع معجبيها وللإجابة على تساؤلاتهم حول مشاريعها المستقبلية وحتى حياتها الخاصة.

لكن الفنانة المصرية، تفاجأت بأسئلة محرجة فضلًا عن تلقيها انتقادات بشأن طريقة ملابسها وممارستها الرقص.

واستفز ذلك الفنانة الشهيرة إذ خاطبت متابعيها بلهجة حادة، قائلة: (خلاص، طلعت من طوعي، روح امسك قرآن واتركني أدخل جهنم. أنا عايزة أتشوي، انت مالك؟).

وأضافت: أنا بقول لربنا كل يوم قبل ما نام ما تاخد روحي إلا وأنت راض عني.

وتابعت: (هموت على سريري ومن غير أمراض وهتشوفوا.. علاقتي بربنا أحسن منكم، وعندي عشم كبير في ربنا ومتأكدة أنه هيرحمني).

وأثار رد فيفي عبده، استياء متابعيها الذين رأوا أنها فنانة راقية، لا يجوز لها الرد على متابعيها بهذه الطريقة، في حين أشار البعض الآخر إلى أنها تفكر جديًا في الاعتزال والتفرغ لعبادة الله والتكفير عن الذنوب على حد قولهم.