الكونغرس الأمريكي يجمد صفقة «إف 35» لتركيا

واشنطن- الوئام:

جمّد الكونغرس الأمريكي صفقة إرسال مقاتلات “إف 35” إلى تركيا، رداً على قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 الصاروخية.

وقالت صحيفة واشنطن تايمز إن التعديل أدخل على ميزانية الدفاع الأمريكية في 2019، ووافق عليه الكونغرس.

وسيتحدد المصير النهائي لـ”إف 35″ بعد تحليل البنتاغون لنتائج إلغاء الإمدادات.

وذكرت صحيفة زمان التركية، نقلاً عن واشنطن تايمز، أن البنتاغون سيقدم تقريراً للكونغرس خلال 90 يوماً، حول مدى تأثير إيقاف مشاركة تركيا في برنامج “إف 35” على العلاقات بين أنقرة وواشنطن، إضافةً إلى مخططات شراء إس-400 الروسية.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أعضاء الكونغرس في وقت سابق إلى التخلي عن فكرة حظر إمدادات “إف 35” لأن تركيا شريكٌ في برنامج تصنيع هذه المقاتلات.

وكانت تركيا تسلمت بالفعل أول طائرة من مقاتلات “إف 35” من أصلو164 طائرة مقاتلة من إنتاج لوكهيد مارتن لكنها ستظل في الولايات المتحدة حتى انتهاء تدريب الطيارين الأتراك عليها.