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ذووه عبروا عن فخرهم باستشهاده

بالصور: صلاة الميت على الشهيد «الخزمري» بالباحة

بالصور: صلاة الميت على الشهيد «الخزمري» بالباحة
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الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

أدّى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق صلاة الميت على شهيد الواجب أحمد صالح الخزمري بجامع بن عثيمين بقرية الجماجم بمحافظة المندق.

وكان الشهيد الخزمري قد استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي ونقل وكيل الإمارة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد الخزمري عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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