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السؤال الخامس في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس
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نظم احتفالية حضرها حشد إعلامي ورياضي

“الشباب” يكتسي باللون الأخضر.. والبلطان يهنئ “القيادة” باليوم الوطني

“الشباب” يكتسي باللون الأخضر.. والبلطان يهنئ “القيادة” باليوم الوطني
weam.co/542665
الوئام-الرياض

اكتسى “الشباب” باللون الأخضر، في احتفالية خاصة نظمها النادي، بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة.
ونظمت إدارة النادي برئاسة خالد البلطان، اليوم الأحد، احتفالية خاصة بهذه المناسبة حضرها جموع من الجماهير والرياضين والإعلاميين.
وقدم البلطان خلال كلمته بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعيًا الله أن يعيد اليوم الوطني على المملكة بخير وامن وامان ومزيد من التقدم و الازدهار ويعد يوم العز والمجد في قلوب المواطنين والمقيمين على ارض هذه البلاد الطاهره.

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