نائب وزير الخارجية الكويتي: فخورون بالانجازات التي حققتها السعودية على المستويات كافة

الوئام-متابعات

أعرب نائب وزير الخارجية الكيتي، خالد الجارالله عن فخر الكويت بما حققته المملكة من إنجازات على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاستثمارية وفي مجال الطاقة وغيرها من المجالات.

وأكد الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته احتفال سفارة المملكة في الكويت باليوم الوطني ال88 للمملكة أن السعودية تحتل مكانة مميزة ومتقدمة على خريطة العالم من خلال عضويتها في مجموعة ال20 الاقتصادية.

وأضاف أن ذلك التميز لم يأت من فراغ بل عبر بوابة الإنجازات والعمل الدؤوب مشيرا إلى الدور السياسي المهم الذي تقوم به المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية “إذ بات العالم يحسب ألف حساب لدور المملكة ورأيها”.

وهنأ المملكة قيادة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية مشيرا إلى أن الإنسان السعودي نال حظه من الاهتمام والرعاية من قبل قيادته الرشيدة وأن رؤية 2030 التي تنتهجها المملكة تجسد رؤية صائبة وحكيمة لمستقبل مشرق للأشقاء في المملكة.

وفي سياق متصل رحب الجارالله بالزيارة المرتقبة لولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود مؤكدا أن الزيارة ستصب في مصلحة العلاقات الأخوية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية .

ولفت إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة تاريخية للبلدين لتداول أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والسعي لتطوير تلك العلاقات لمزيد من التماسك.

وعن أهم الملفات التي ستطرح خلال الزيارة أشار إلى “أنها تتمحور حول القضايا الثنائية وملفات المنطقة ذات الاهتمام المشترك”.