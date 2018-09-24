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حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان وعسير

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان وعسير
weam.co/542689
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط وشمال غرب المملكة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

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