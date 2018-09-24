أمريكا رداً على إيران: عليكم النظر للمرآة قبل اتهامنا بهجوم الأهواز

نيويورك- الوئام:

حضت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إيران على النظر للمرآة لمعرفة أسباب الهجوم على العرض العسكري في الأهواز الذي خلف 25 قتيلاً يوم السبت الماضي.

وقالت هايلي إن الرئيس الإيراني حسن روحاني قمع شعبه لمدة طويلة. وكانت هايلي ترد على انتقادات روحاني الحادة للولايات المتحدة التي قال فيها إن واشنطن ودولاً خليجية وراء هجوم الأهواز.

وكانت كل من المقاومة الوطنية الأهوازية وهي جماعة عربية معارضة للحكومة الإيرانية وتنظيم داعش مسؤوليتيهما عن الهجوم لكن لم تقدم أي منهما أدلة على ذلك.

وكان أربعة مسلحين نفذوا الهجوم على منصة الاستعراض خلال العرض العسكري السبت أدى إلى مقتل 25 شخصا بينهم 12 جنديا وطفل واحد، وإصابة 25 على الأقل.

وأشارت هايلي إلى أنه يمكنه أن يلومنا على كل ما يريد والشيء الذي يجب ان يفعله هو أن ينظر في المرآة.