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السؤال الخامس في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس
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النصر والهلال أمام قوة التعاون والفتح

النصر والهلال أمام قوة التعاون والفتح
weam.co/542692
الرياض- الوئام- إبراهيم آل صالح:

ينتظر قطبي العاصمة الرياض الهلال والنصر انطلاقة الجولة الرابعة مساء اليوم الاثنين حيث سيحل الهلال ضيفاً على الفتح بالاحساء فيما سيلاقي النصر نظيره التعاون بالعاصمة الرياض على ملعب الملز.

الهلال والنصر يتصدران الدوري بتسعة نقاط وبنفس الفارق حيث استقبل الفريقين هدفين وسجلوا ٧ اهداف ويسعى كلاً منهما إلى الفوز بنتيجة كبيرة لتوسعة الفارق او تعثر احدهما بالتعادل او الخسارة للانفراد بالصدارة.

وفي المقابل يحاول الفتح كسب التعادل او الفوز لايقاف توهج الازرق وقد تعادل الفتح في مواجهاته السابقة وتحصل على ثلاثة نقاط.

بينما يسعى سكري القصيم التعاون إلى الحصول على نقطة واحدة على اقل تقدير وذلك بسبب افضلية النصر خصوصاً وأنه يلعب على ارضه لاسيما اكتمال صفوف الفريق النصراوي يمتلك التعاون خمسة نقاط حيث فاز في واحدة وتعادل في اثنتين.

يذكر أن النصر سيقدم تيفو بمناسبة اليوم الوطني وبعنوان “دام عزك ياوطن وبالاضافة إلى رقم 88″ .

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