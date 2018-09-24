خالد بن سلمان: بين هذا وذاك قامت دولة التوحيد نصرت الحق ودحرت المعتدي

الرياض- الوئام:

نشر الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، فيديو على “تويتر” فيه كلمة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في حج عام 1357.

وكتب “كلمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – في حج عام 1357 ويظهر فيها مولاي خادم الحرمين الشريفين الطفل الذي بجانبه، رحم الله باني ومؤسس وطن العروبة والتوحيد وحفظ الله من سار على نهجه وارتقى ببلاده إلى أعلى مصاف المجد والرفعة”.

وتابع في تغريدات متتالية : بين هذا وذاك مسيرة أمة ووحدة وطن، منذ فجر الفتح في الخامس من شوال قبل 120 عاماً، إلى يومنا هذا، من نصر إلى نصر، هاماتنا دوماً مرفوعة مستندين إلى إيمان راسخ وقيم ثابتة لا تلين.

بين هذا وذاك قامت دولة التوحيد ورفعت رايتها بين الأمم، نصرت الحق ودحرت المعتدي ساندت الشقيق وقبل كل ذلك قامت ولازالت تقوم بأشرف مهمة على وجه الأرض، خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

بين هذا و ذاك قيادات وضعت نصب عينيها رفعة ورخاء وازدهار المواطن، و شعب مؤمن بقيادته ووحدته وبوطنه في السراء والضراء، نقل بسواعده ماكان اقتصاداً بدائياً إلى مصاف الدول العشرين الأكبر اقتصادياً.

وأضاف : بين هذا وذاك قامت دولة التوحيد ورفعت رايتها بين الأمم، نصرت الحق، ودحرت المعتدي، ساندت الشقيق وقبل كل ذلك قامت ولا زالت تقوم بأشرف مهمة على وجه الأرض، خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

وقال أيضاً بين هذا وذاك قيادات وضعت نصب عينيها رفعة ورخاء وازدهار المواطن وشعب مؤمن بقيادته ووحدته وبوطنه في السراء والضراء، نقل بسواعده ما كان اقتصاداً بدائياً إلى مصاف الدول العشرين الأكبر اقتصادياً.

وأضاف بين هذا وذاك أئمة ورجال مخلصون، كلما ترجل منهم فارس قام منهم آخر، بحزمهم وعزمهم، وبجنود التضحية والشهادة والإقدام، جنود هم أحفاد خير البشر.

وقال : بالأمس على هجنهم واليوم على أحدث الطائرات والدبابات، اختلفت الأداة، والشجاعة والفداء واحد، سقط أمامهم أعداء الوطن بين مزايد على دين وعلى عروبة، فليعتبر الأشقى من التاريخ.

وتابعبين هذا وذاك تاريخ عز وشرف، وعهد ثابت مستمر، الله ثم المليك والوطن، عهد دونه أنفسنا وأهلونا، عليه سائرون نحو مستقبل الخير والعز والتقدم تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين.