تفاصيل الوظائف التعليمية بالهيئة الملكية بينبع

الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال. وقالت أن الوظائف المطلوبة هي: معلم اجتماعيات- معلم رياضيات- معلم فيزياء – معلم صفوف أولية.

ومن ضمن شروط الوظيفة: أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس بالانتظام الكلي ولا يشترط حصوله على دبلوم الإعداد التربوي وألا يقل التقدير عن (جيد جداً).

ألا تقل درجة اختبارات المعلمين في المركز الوطني للقياس والتقويم عن (50) درجة في كُلٍّ من اختباري التخصص والعام مع ضرورة معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج.

مع القيام بمهمة التعليم والتربية وفق المنهج المعتمد والخطة الزمنية المتوافقة مع أهداف التعليم وتقويم أداء الطلاب وتوجيه سلوكهم التعليمي ورعاية الأنشطة المتعلقة بالمادة التعليمية.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :

https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results/