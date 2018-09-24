إيران: موجة إعدامات جديدة تطال 31 شخصاً بينهم معارضون

طهران- الوئام:

كشفت المعارضة الإيرانية أن نظام الملالي أعدم 9 سجناء جماعياً أول أمس السبت، في سجن عادل آباد بشيراز، ليرتفع عدد الذين أعدموا في الأيام العشرين الماضية إلى 31.

وقالت المقاومة الإيرانية في بيان إن عمليات الإعدام الأخيرة جاءت بعد توجيه من رئيس العدلية بمحافظة فارس، والذي شدد فيها على التعامل بحزم وصرامة مع المخلين بالنظام العام والأمن.

وتابع البيان أن بين الذين أُعدموا: 9 منهم معارضين سياسيين من الأكراد والبلوش، أُعدموا بتهم ملفقة من قبل الملالي، وهي الحرابة، والإخلال بأمن النظام الإيراني وأعدم المدانون شنقاً في سجون جوهردشت، وزاهدان، وأروميه.

وذكر البيان أن السلطات أعدمت جماعياً أيضاً 8 سجناء آخرين في 5 سبتمبر في سجن “جوهردشت” بمدينة كرج، مضيفاً أن “النظام أعدم سجيناً آخر شنقاً على الملأ بمدينة مرودشت.

واتهمت المقاومة الإيرانية في الخارج النظام في طهران، باللجوء إلى الإعدامات بعد فشله في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية التي تردى فيها، وتنامي الاحتجاجات الشعبية ضده.