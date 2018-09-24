سامسونغ تقدم هاتفها غالاكسي A7 بكاميرا ثلاثية

سيؤول- الوئام:

كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها الذكي جالاكسي A7 الجديد بكاميرا ذات ثلاث عدسات.وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الذكي الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، يأتي بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل وعدسة رئيسية بدقة 24 ميجابيكسل وعدسة “عميقة” للمعلومات المكانية، وتهدف هذه العدسات الثلاثة مع برنامج تحسين الصورة إلى التقاط صور رائعة.

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل هاتف سامسونج جالاكسي A7 الجديد على كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 24 ميجابيكسل وفلاش LED متوائم مع تأثير البوكيه لالتقاط صور بورتيريه واضحة مع خلفية غير واضحة، علاوة على توافر فلتر الضوء والرموز التعبيرية وفلاتر تحسين الصورة.

وعلى صعيد التجهيزات التقنية يحتل هاتف سامسونج جالاكسي A7 الجديد مرتبة في أعلى الفئة المتوسطة، ويأتي بشاشة Amoled قياس 6 بوصة بدقة وضوح 1080 x 2220 بيكسل.

ومعالج ثماني النوى وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 أو 6 غيغابايت مع ذاكرة داخلية 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 512 عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية SD، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3300 ميللي أمبير ساعة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هاتفها الذكي الجديد المزود بنظام غوغل أندرويد 8 يأتي في جسم مصنوع من الزجاج والمعدن مع وجود مستشعر بصمة الأصابع على جانب الجهاز، وتتم عملية الشحن ومزامنة البيانات عن طريق قابس Mikro USB من النوع B.

ومن المقرر أن تطلق سامسونج هاتفها الذكي جالاكسي A7 الجديد بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل.