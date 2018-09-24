«750.9» ملايين يورو إيرادات ريال مدريد

مدريد- الوئام:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم تحقيق إيرادات مرتفعة في موسم 2017-2018 بلغت 750,9 ملايين يورو، وأقر خطة اقتراض تصل كلفتها الى 525 مليوناً، لتطوير ملعبه سانتياغو برنابيو.

وخلال اجتماع للجمعية العامة لنادي العاصمة وافق المشجعون-المساهمون (المعروفون بـ “سوسيوس”) على خطة لتمويل أعمال تطوير الملعب التاريخي للنادي والتي من المقرر أن تبدأ في 2019 وتنتهي في 2022، من دون أن تؤثر على استضافته للمباريات.

وأوضح رئيس النادي فلورنتينو بيريز أن المشروع الذي كانت كلفته الأولية تقدر بـ 400 مليون يورو، سيكلف في نهاية المطاف 525 مليونا، وأن هذه القيمة سيتم اقتراضها، وتسديدها على فترة تقارب 30 عاماً.

ومن المقرر ألا تعدل خطة التطوير عدد مقاعد الملعب الذي يتسع لنحو 81 ألف متفرج، الا أنها ستشمل بناء سقف متحرك وغلاف حديدي للملعب، وتوسيع المتحف واضافة مساحات جديدة للمطاعم ومتاجر ولم يتطرق بيريز لمشروع إقامة فندق كان مطروحا في الخطة الأساسية.

وقال بيريز أمام الجمعية العمومية: نطلب الإذن للاستدانة بغرض تمويل تطوير ملعب سانتياغو برنابيو بقيمة يبلغ حدها الأقصى 575 مليون يورو، ولفترة قصوى تصل الى 35 عاماً، قبل أن توافق الجمعية على الطلب.

وكان من المتوقع أن يتم تمويل تطوير الملعب بناء على اتفاق تسمية بين ريال وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) الإماراتية تقوم بموجبه الأخيرة بتوفير التمويل اللازم مقابل إطلاق اسمها على الملعب إلا أن تقارير صحافية أشارت في الأسابيع الماضية الى أن الاتفاق فشل.

وأوضح بيريز أن كلفة الاقتراض ستصل سنويا الى 25 مليون يورو، إلا أن ذلك لن يكون له أي تأثير على النشاط الرياضي، وأن الملعب المطور سيعود على النادي بـ150 مليون يورو إضافية سنويا بعد إنجازه.

وعلى صعيد إيرادات ريال، أكد بيريز رغبة إدارة النادي في أن يصبح أول ناد في العالم تتخطى عائداته (السنوية) عتبة المليار يورو.

وهيمن ريال لأعوام طويلة على صدارة أندية كرة القدم الأوروبية من حيث العائدات، الا أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تخطاه في العامين الأخيرين، بحسب تقديرات شركة ديلويت الاستشارية.

وصادقت الجمعية العمومية على عائدات موسم 2017-2018، والتي بلغت 750,9 مليون يورو، بزيادة قدرها 11,3 بالمئة عن الموسم السابق.

وأشار ريال الى أن هذه الزيادة هي الأعلى في رقم الأعمال منذ عام 2000 وقدر ريال حامل لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة أن يحقق في الموسم المقبل عائدات تصل إلى 752 مليون يورو.