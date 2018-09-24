أردوغان يهدد مراكز التسوق: ستدفعون ثمن هذا.. هنا تركيا وعملتها الليرة

انقرة- الوئام:

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديداته لأصحاب مراكز التسوق الذين يحصلون إيجار المحلات بالعملات الأجنبية.

ووجه أردوغان كلمة لأصحاب مراكز التسوق مرة أخرى قائلاً: إن كنتم ستواصلون التعامل بالدولار بينما تتراجع الليرة التركية فلا تؤاخذونا. ستدفعون ثمن هذا، هنا تركيا وعملتها الليرة التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مؤخرًا قرارًا بتحويل كافة عقود الإيجارات والاتفاقيات الموقعة بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية، خلال 30 يومًا، على أن تكون كافة التعاقدات والاتفاقات الداخلية مستقبلاً بالليرة التركية فقط.

ونص المرسوم على منع تحديد إيجار العقارات وشتى أشكال الممتلكات بالعملات الأجنبية، بما يتضمن أيضًا شراء وبيع العقارات للأشخاص المقيمين في تركيا.

وبناء على هذا سيقوم الطرفان بإعادة تحديد قيمة العقد المقررة بالعملة المحلية بدلاً من العملة الأجنبية خلال شهر من صدور القانون.