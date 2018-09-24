بالفيديو: مهارات إستثنائية في السباحة لـ«رضيعة» لم تكمل عامها الأول

متابعات- الوئام:

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرضيعة تستعرض مهاراتها الاستثنائية في السباحة.

وتبدو الرضيعة، وتدعى كاسيا من ولاية فلوريدا الأمريكية، مستمتعة للغاية في حمام السباحة وهي تتقلب على ظهرها وبطنها وتحرك قدميها وذراعيها في حوض السباحة بمفردها من دون مساعدة أحد.

وقالت غريس فانيلي والدة الطفلة كاسيا، إنها تحث أولادها على النزول إلى حوض السباحة في سن مبكرة لكي تعودهم على كسب الثقة بأنفسهم ولتعلم السباحة أيضاً وفق صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وبعد أن استعرضت كاسيا مهاراتها في السباحة تمكنت من الوصول إلى الدرج المؤدي للخروج من الحوض بسهولة ووقفت على حافته وهي تبتسم.

وقالت غريس إن ابنتها الكبرى، التي تبلغ 3 سنوات حاليًا، أتقنت السباحة وهي في سن تسعة أشهر فقط، ونصحت الأمهات بأن يبدأن في تعليم أبنائهن السباحة عند بلوغهم ستة أشهر من العمر.