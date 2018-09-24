«جلاّد» داعش يتلقى العلاج في تركيا

أنقرة- الوئام:

قبضت قوات الأمن التركية على عضو بارز في تنظيم داعش الإرهابي يدعى أحمد عيسى (24 عاماً) المعروف باسم “أبو أيوب” داخل مستشفى كان يتلقى فيها العلاج بمدينة أضنة التركية.

وبعد التحقيق تبين أن أبو أيوب الجلاد في تنظيم داعش الإرهابي، تلقى العلاج في مستشفيات مختلفة بمدينة أضنة، بعد أن فقد قدمه، وفقاً لما ذكرته صحيفة “زمان” التركية.

وأكدت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أضنة (جنوب تركيا) والمخابرات إلى أن الداعشي أحمد عيسى، دخل إلى تركيا في 2017 كلاجئ وبعدها توجه إلى مدينة أضنة.

وداهمت فرق الأمن المستشفى واقتادت الداعشي أحمد عيسى لاستجوابه.

من جهته اعترف عيسى بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي ومشاركته في العديد من المواجهات، وأن وحدات حماية الشعب الكردية حددت مبلغ مئة ألف دولار نظير رأسه.

وعثرت قوات الأمن التركية على صورة لعيسى الذي اعتقل عقب تلقيه العلاج يظهر فيها وأمامه رؤوس أشخاص مذبوحين، وصوره أخرى بأسلحة ثقيلة بجواره قبل هجوم في أحد المنازل في سوريا.