خبر عاجل

السؤال الخامس في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس
التعليقات: 0

مخابراتنا ستواصل دون فتور

بالفيديو: مستشار أردوغان يهدد باختطاف المعارضين بالخارج

weam.co/542715
أنقرة- الوئام:

اعترف إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمتحدث باسمه بعمليات الاختطاف التي تنفذها المخابرات التركية ضد المعارضين عامة والمتعاطفين مع حركة الخدمة خاصة في أنحاء مختلفة من العالم.

يذكر أن الحكومة التركية كما تعتقل الآلاف من المتعاطفين مع حركة الخدمة في الداخل، كذلك تعمل على إعادة من كانوا بالخارج إلى أنقرة قسرًا عبر عمليات مخابراتية بالتواطؤ مع بؤر معينة في أجهزة دول العالم.

وأشار كالين إلى إمكانية تنفيذ عمليات الاختطاف ضد المعارضين في أي دولة كانت، بما فيها الولايات المتحدة قائلا: بطبيعة الحال لا يمكنني أن أزودكم بمعلومات تفصيلية بأننا سنقوم بكذا وكذا في الدولة الفلانية أو الأخرى. لكن أؤكد لكم أنه يمكن أن يحدث أي شيء في أي مكان ولحظة.

وتنفذ المخابرات التركية أعمال الترحيل والاختطاف غير القانونية في مختلف دول العالم لمعارضيها منذ انقلاب الخامس عشر من يوليو عام 2016 من خلال التواطؤ مع أجهزة مخابرات تلك الدول أو حتى بدون تواصل وتنسيق معها.

كما أقر كالين بأن هذه الأوامر غير القانونية باختطاف المعارضين وأفراد حركة الخدمة المتوزعين حول العالم، ومعظمهم مدرسون وأكاديميون، صدرت بصورة مباشرة من الرئيس أردوغان.

حيث أكد قائلا: ولا بد أن أقول إن هناك تعليمات واضحة صارمة من رئيس جمهوريتنا في هذا الصدد، وإن أجهزتنا تنفذ أعمالها بصورة احترافية للغاية. يمكن أن يتم تنفيذ عمليات في بلدان مختلفة على غرار ما حدث في كوسفو.

روابط ذات صلة

«جلاّد» داعش يتلقى العلاج في تركيا

«جلاّد» داعش يتلقى العلاج في تركيا
أردوغان يهدد مراكز التسوق: ستدفعون ثمن هذا.. هنا تركيا وعملتها الليرة

أردوغان يهدد مراكز التسوق: ستدفعون ثمن هذا.. هنا تركيا وعملتها الليرة
هروب الكفاءات العلمية من تركيا .. وأردوغان يناشد

هروب الكفاءات العلمية من تركيا .. وأردوغان يناشد
احتجاز أكثر من 600 مهاجر غير شرعي في تركيا

احتجاز أكثر من 600 مهاجر غير شرعي في تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>