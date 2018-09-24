وزير الحج: اليوم الوطني استشراف لمستقبل تصنعه رؤية 2030

مكة المكرمة- الوئام:

رعى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن مساء امس الأحد فعاليات الحفل الذي أقامته وزارة الحج والعمرة بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة وذلك في مركز توجيه الحجاج بطريق مكة المكرمة بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ومنسوبي الوزارة وممثلي الجهات الحكومية والأهلية العاملة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن.

واستهل الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، والذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم بكلمة رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني .

وأكد أن هذه الذكرى الغالية يعيشها أبناء المملكة في عز وفخر بما تحقق من مجد وخير وأمن وأمان بفضل الله ثم ما قام به مؤسس هذا الوطن الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – لتأسيس هذا الكيان واستذكار ما قام به أبناؤه الملوك الكرام وصولاً لعهد قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- في ظل رؤية المملكة 2030 التي تصنع المستقبل وتحقق تطلعات القيادة.

كما قدم شكره لأعضاء اللجان والمؤسسات الأهلية لما بذلوه من جهود مضنية في إقامة هذا الاحتفال الذي يعد تعبيراً صادقاً لمعاني الحب للوطن وحكومته الرشيدة سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار .

إثر ذلك توالت فقرات الحفل التي تنوعت بين الشعر النبطي والفصيح والعروض التراثية والفنون الشعبية الوطنية ، وكذلك مشاركة معالى الوزير ونائبه العرضه السعوديه أضافة للعروض المرئية الخاصة باليوم الوطني من انتاج مكتب تحقيق الرؤية التابع لوزارة الحج والعمرة .

كما قام وزير الحج والعمرة بجولة على نقطة تفتيش النورية وشارك المواطنين ورجال الأمن فرحتهم كما شارك في توزيع الاعلام على المواطنين بهذه المناسبة .