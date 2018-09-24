شاهد: أهالي العويقيلة يحتفلون باليوم الوطني 88

العويقيلة- الوئام- سعف النماصي:

احتفل أهالي محافظة العويقيلة والقرى التابعة لها باليوم الوطني 88 بحضور محافظ العويقيلة الاستاذ حسين بن عبدالرحمن الدغيم ورئيس بلدية المحافظة عبدالعزيز بن عامر الغشم ورئيس المجلس البلدي ومدراء الادارات الحكومية وشيوخ القبائل والوجهاء بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وقد تضمن الاحتفال عدد من الفعاليات والعروض والاناشيد والقصائد الوطنية والعرضة السعودية كما اقامت البلدية عروضاً للألعاب النارية وتوزيع حقيبة اليوم الوطني في منتزهات العائلات وكذلك في الشوارع الرئيسية وقد لقي الاحتفال اصداء واسعة وتنوع في القفرات والفعاليات.