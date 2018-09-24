خبر عاجل

السؤال الخامس في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس
التعليقات: 0

بحضور المحافظ ومدراء الادارات

شاهد: أهالي العويقيلة يحتفلون باليوم الوطني 88

شاهد: أهالي العويقيلة يحتفلون باليوم الوطني 88
weam.co/542726
العويقيلة- الوئام- سعف النماصي:

احتفل أهالي محافظة العويقيلة والقرى التابعة لها باليوم الوطني 88 بحضور محافظ العويقيلة الاستاذ حسين بن عبدالرحمن الدغيم ورئيس بلدية المحافظة عبدالعزيز بن عامر الغشم  ورئيس المجلس البلدي ومدراء الادارات الحكومية وشيوخ القبائل والوجهاء بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وقد تضمن الاحتفال عدد من الفعاليات والعروض والاناشيد والقصائد الوطنية والعرضة السعودية كما اقامت البلدية عروضاً للألعاب النارية وتوزيع حقيبة اليوم الوطني في منتزهات العائلات وكذلك في الشوارع الرئيسية وقد لقي الاحتفال اصداء واسعة وتنوع في القفرات والفعاليات.

روابط ذات صلة

اليوم الوطني.. ذكرى ووفاء

اليوم الوطني.. ذكرى ووفاء
بحضور 12 ألف زائر.. تعليم الأفلاج يختتم احتفالات اليوم الوطني

بحضور 12 ألف زائر.. تعليم الأفلاج يختتم احتفالات اليوم الوطني
جامعة الحدود الشمالية تؤجل موعد المقابلات الشخصية لوظائف الإعادة

جامعة الحدود الشمالية تؤجل موعد المقابلات الشخصية لوظائف الإعادة
اليوم الوطني.. ورؤية تتحقق

اليوم الوطني.. ورؤية تتحقق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>