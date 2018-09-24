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السؤال الخامس في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس
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مقر هيئة الطيران المدني يتوشح بلون الوطن

شاهد: مطارات المملكة تحتفي مع المسافرين باليوم الوطني 88

شاهد: مطارات المملكة تحتفي مع المسافرين باليوم الوطني 88
weam.co/542750
الرياض- الوئام:

نظَمت الهيئة العامة للطيران المدني حزمة من الفعاليات احتفالا باليوم الوطني الـ 88، للمملكة العربية السعودية وذلك في مبنى الهيئة بالرياض وفي مقر مطارات المملكة.

ورسمت الهيئة لوحة بانورامية وعروض وطنية في أروقة صالات السفر بالمطارات وشاركت المسافرين الاحتفال بيوم الوطن عبر تقديم تراث المملكة المتنوع ثقافياً واجتماعياً، من خلال عدة عروض فلكلورية شهدتها المطارات في عدة مناطق، وشارك مبنى الهيئة في الاحتفال وتوشح بالإضاءة الخضراء، وتزين بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – وعلم المملكة.

وتوشحت الصالات في اليوم الوطني بالألوان الخضراء وأعلام المملكة وعبارات التهنئة المختلفة من خلال الشاشات الداخلية في صالات السفر، وقدمت هيئة الطيران المدني آلاف الشالات والبروش التي تحمل العلم السعودي للمسافرين عبر الصالات والمكاتب التنفيذية والصالات الملكية، إضافة إلى بث أغاني وطنية احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

واحتضنت مطارات المملكة فعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين على الرحلات المختلفة بالورود والحلوى، وتوزيع الأعلام الوطنية وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة، وأخذ اللقطات التذكارية عبر منصة خُصصت للتصوير احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.

كما تم رفع لوحات تعبيرية في صالات السفر لمؤسس هذا الكيان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود – رحمه الله – وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصور لولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -.

واكتسى برج المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وبرج المراقبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بألوان الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ88 للمملكة.

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