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متناثرة في المزارع والجبال

العثور على أكثر من 30 جثه لعناصر الحوثي

العثور على أكثر من 30 جثه لعناصر الحوثي
weam.co/542756
صنعاء -الوئام:

أعلن الجيش الوطني اليمني تحقيقه تقدماً ميدانياً في محيط مركز مديرية باقم شمالي غرب محافظة ‏صعدة.‏

وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، في تصريح صحفي لموقع (نيوزيمن) الإخباري اليوم الإثنين: إن قوات الجيش الوطني ‏تمكنت خلال الساعات الماضية من تمشيط عدد من المناطق المحيطة بمركز مديرية باقم ‏منها جبل رأس وجبل عرف وشيحاط ومزارع آل صرة وقرى آل مغرم والمناطق المحيطة ‏بها.

‏وأضاف أن المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية ما تزال مستمرة في ‏الجهة الشرقية لمركز مديرية باقم، مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضاً من تحرير جبال ‏الرأس وجبال الأسود وصولاً إلى تحرير مزارع الرمان والعنب المحيطة بمركز المديرية.

‏وعثرت قوات الجيش على أكثر من 30 جثه تابعة لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية ‏متناثرة في المزارع والجبال التي جرى تمشيطها خلفتها الميليشيا ورائها قبل أن تلوذ بالفرار ‏تحت ضربات الجيش الوطني.‏

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