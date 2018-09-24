تفاصيل: 24 عملية إرهابية أوقعت 181 قتيل وجريح

القاهرة- الوئام:

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه رصد في مؤشر الإرهاب الأسبوعي، الذي يهتم بتتبع العمليات الإرهابية ورصدها وإجراء تحليل لها، واستشراف مستقبل المناطق التي تشهد عمليات إرهابية، عدد 24 عملية إرهابية تم تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر استهدفت 11 دولة في مناطق مختلفة أوقعت 181 ما بين قتيل وجريح.

الأمر الذي يؤشر على ارتفاع نسبي في خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد مقارنة بالأسبوع الأول من نفس الشهر الذي رصدت فيه 19 عملية إرهابية في 9 دول.

أوضح المرصد، أن العراق يأتي في المركز الأول على مؤشر الدول التي شهدت أكبر عدد من العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد، بواقع 8 عمليات تركزت في مناطق “كركوك، والحويجة، وديالي وغرب الموصل” أودت بحياة 14 شخصاً وجرح 33 آخرين، وهو ما يشير إلى تزايد وتيرة العنف والإرهاب داخل تلك المدن، ويأتي ذلك في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم المجتمعي وإعادة الإعمار في العراق، وكذلك في ظل المباحثات حول اختيار رئيس وزراء بعد اختيار السيد محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان الأسبوع الماضي.

وجاءت أفغانستان في المرتبة الثانية على المؤشر بواقع 5 هجمات وتفجيرات نفذتها حركة طالبان وتنظيم داعش في مناطق “بلخ، وننجرهار، وفارياب وولاية فرح الغربية” خلفت 49 قتيلاً و13 جريحاً، وتزايدت موجة العنف مرة أخرى في أفغانستان مع تولية قائد جديد لقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وهو ما يؤكد أن الصراع الدامي سيكون نقطة التهديد الأساسية في إدارة الملف الأفغاني في مواجهة الحلول الدبلوماسية المطروحة.

وأشار مرصد الفتاوى التكفيرية، إلى أن الصومال حلت في المركز الثالث على المؤشر، بواقع عمليتين نوعيتين قامت بهما حركة الشباب خلال فترة الرصد، أودت بحياة 5 أشخاص بينما أصيب شخص في مقديشو ومنطقة شابيل. وتشهد الساحة الصومالية احتدام الصراع بين الحكومة الصومالية والقوات الأممية من جهة وحركة الشباب المجاهدين وتنظيم داعش من جهة أخرى.

وتابع المرصد، أنه فيما يخص الجماعات الإرهابية الأكثر تنفيذاً للهجمات، رصد المؤشر استمرار نشاط 8 جماعات إرهابية خلال فترة الرصد التي امتدت أعمالها في مناطق وأقاليم مختلفة (داعش، طالبان، بوكو حرام، حركة الشباب المجاهدين، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشبه جزيرة العرب، أنصار السنة، حزب المجاهدين ومنشقي القوات المسلحة الثورية الكولومبية).

كما رصد عملية نفذتها جماعة مجهولة في سوريا، فيما تذهب الترجيحات إلى تورط تنظيم داعش في تلك العملية، وشكلت تلك الجماعات تهديداً أمنياً لتلك الأقاليم ومواطنيها، وتسجل تلك الجماعات والتنظيمات خطورة ذات مستوى شديد.

وأضاف مرصد الفتاوى التكفيرية، أنه مع بداية الأسبوع الثالث لشهر سبتمبر شهدت فترة الرصد تنامي نشاط تنظيم داعش في العراق وأفغانستان.

حيث أتى التنظيم على رأس مؤشر الجماعات الأكثر قياماً بالعمليات الإرهابية خلال الأسبوع بواقع 38% من عدد العمليات التي تم رصدها، وتتسع خريطة تمدد النشاط الإرهابي للتنظيم خلال الأسبوع.

وجاءت حركة طالبان في المرتبة الثانية على مؤشر الجماعات الأكثر قياماً بعمليات إرهابية خلال فترة الرصد، ويأتي ذلك في ظل احتدام صراعها مع تنظيم داعش على النفوذ في أفغانستان وفي محاولة لتحقيق الضغط على الحكومة الأفغانية، في ظل توارد الأنباء عن محاولات حثيثة دولية لعقد مفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية.