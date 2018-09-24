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السؤال الخامس في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس
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بمناسبة اليوم الوطني

رئيس اتحاد الرماية : اليوم الوطني ذكرى غالية على كل مواطن

رئيس اتحاد الرماية : اليوم الوطني ذكرى غالية على كل مواطن
weam.co/542766
الرياض - الوئام :

هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية فارس السعدي باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وكافة منسوبيه ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ايده الله، وولي عهده الامين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والتي تعد ذكرى خالدة وغالية على كل مواطن.
وأشاد رئيس اتحاد الرماية بالتطور السريع للمملكة في شتى المجالات ومنها الرياضة ، سعيا لتحقيق رؤية 2030 وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، لما تنعم به هذه البلاد من أمن ورخاء ومواكبة لكل تغيرات تفيد وطننا الغالي، داعيا الله ان يحفظ هذا البلد لنصرة الإسلام والمسلمين.

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