كرنفال وطني إحتفالاً بيوم الوطن بمركز أم الدوم

مركز أم الدوم- الوئام:

بحضور رئيس مركز أم الدوم الاستاذ مطلق فيحان الروقي وسعادة رئيس مكتب بلدية أم الدوم الاستاذ عبدالله غلاب المرشدي وسعادة مدير وحدة الضمان الاجتماعي بأم الدوم الاستاذ مقعد المرشدي وأعضاء المجلس المحلي والبلدي وأعيان المنطقة .

نظمت إدارة مستشفى أم الدوم العام اليوم الاثنين ١٤ محرم الموافق ٢٤ سبتمبر كرنفال وطني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الثامن والثمانون تحت شعار #للمجد_والعلياء.

حيث القى رئيس مركز أم الدوم كلمة وطنية بهذه المناسبة ثم القى مدير برنامج مستشفى أم الدوم العام الاخصائي ياسر العضياني كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والاسرة الحاكمة والشعب السعودي بهذه الذكرى الغالية.

عقب ذلك تم عرض اوبريت وطني بمشاركة طالبات ابتدائية تحفيظ القرآن بام الدوم وحرصت إدارة المستشفى على تكريم بعض الموظفين المميزين في هذا الحفل وبعد الانتهاء تجول الحضور على المعرض المعدّ بهذه المناسبة عقب ذلك تمت زيارة المرضى المنومين وتهنئتهم باليوم الوطني وتقديم الهدايا لهم بهذه المناسبة.