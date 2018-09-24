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السؤال الخامس في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس
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تسخير جميع الموارد والإمكانات

شاهد: الهلال الأحمر يشارك بـ«42» فرقة اسعافية في يوم الوطن

شاهد: الهلال الأحمر يشارك بـ«42» فرقة اسعافية في يوم الوطن
weam.co/542774
جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن الهيئة شاركت افراح المملكة في يومها الوطني 88 بعدة فعاليات بتواجد 42 فرقة إسعافية و 10 فرق راجلة متطوعين ومتطوعات في اماكن اقامة الفعاليات بالمحافظة باشراف مدير الهلال الاحمر بمحافظة جدة الأخصائي حسن حسين نافع
وهي على النحو التالي:

فعالية مصاحبة لاستعراضات القوات الجوية الملكية السعودية بكورنيش الواجهة البحرية طوال أيام عطلة اليوم الوطني.

فعالية مصاحبة للألعاب النارية بكورنيش الواجهة البحرية بالإضافة الى 19 موقع أخر متفرق بالمحافظة يوم عطلة اليوم الوطني.

فعاليات منطقة جدة التاريخية المدوّنة في قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي حيث استقطبت آلاف الزوار خلال 4 أيام.

فعالية المهرجان الغنائي الكبير الذي تم في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بصالة المغلقة.

حيث عكست تلك الفعاليات مجتمعة مقدار حجم التلاحم الكبير بين ابناء الوطن من جميع فئاته مع قيادته وقامت الهيئة من خلال فرعها بالمحافظة بتزيين مراكز الاسعاف بالأعلام التى تعكس بهجه هذا اليوم وتميزه، كما قامت بتوزيع الهدايا والاعلام والورد والبرشورات التوعوية في النقاط الموضحة باليوم الوطني 88.


وختم ابوزيد تصريحه بالقول: أن فرق الهلال الأحمر السعودي تمركزت بالعديد من المواقع طيلة أيام فعاليات اليوم الوطني 88 ، ضمن حرص الهيئة النابع من توجيهات القيادة بتسخير جميع الموارد والإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين لهذا البلد.

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