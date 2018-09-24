شاهد: إحتفالية سعودية بيوم الوطن في ليفربول

مكة المكرمة- الوئام- ناصر السلمي:

احتفل النادي السعودي في ليفربول بفعاليات اليوم الوطني الثامن و الثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية حيث بدأ الاحتفال بكلمة من رئيس النادي الدكتور أحمد اليامي حيث رحب من خلالها بالضيوف و الزائرين كما بين الغرض من إقامة هذا الاحتفال ، وختمها بشكر كل من أسهم بإنجاح الاحتفال.

وقد تخلل الاحتفال عرض مرئي يحكي مسيرة تاريخ المملكة العربية السعودية ،من لدن المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – إلى ما وصلت إليه من مشاريع تنموية ورفاهية للمواطنين وشملت المسيرة ايضا موقعها ومناخها ومناطقها وشعارها ونبذة عن سيرة خادم الحرمين الشرفين.

وشارك الحضور بالمسابقات الثقافية المصاحبة للاحتفال ، حيث اضفت جواً من المرح و البهجة، وصاحب فعاليات الاحتفال باليوم الوطني افتتاح معرض ؛ اشتمل على العديد من المجسمات وبعض التحف التي تعكس عمق الحضارة العريقة لمملكة العربية السعودية .

وقد شهد افتتاح المعرض حضور عدد من سكان مدينة ليفربول الذين استمتعوا بالمعروضات وأبدوا الاعجاب بالتقاليد الموروثة كنقش الحناء وبعض المأكولات التراثية .