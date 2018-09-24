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السؤال الخامس في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس
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منظومة من الفعاليات المتنوعة

شاهد: إحتفالية سعودية بيوم الوطن في ليفربول

شاهد: إحتفالية سعودية بيوم الوطن في ليفربول
weam.co/542780
مكة المكرمة- الوئام- ناصر السلمي:

احتفل النادي السعودي في ليفربول بفعاليات اليوم الوطني الثامن و الثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية حيث بدأ الاحتفال بكلمة من رئيس النادي الدكتور أحمد اليامي حيث رحب من خلالها بالضيوف و الزائرين كما بين الغرض من إقامة هذا الاحتفال ، وختمها بشكر كل من أسهم بإنجاح الاحتفال.

وقد تخلل الاحتفال عرض مرئي يحكي مسيرة تاريخ المملكة العربية السعودية ،من لدن المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – إلى ما وصلت إليه من مشاريع تنموية ورفاهية للمواطنين وشملت المسيرة ايضا موقعها ومناخها  ومناطقها وشعارها ونبذة عن سيرة خادم الحرمين الشرفين.

وشارك الحضور بالمسابقات الثقافية المصاحبة للاحتفال ، حيث اضفت جواً من المرح و البهجة، وصاحب فعاليات الاحتفال باليوم الوطني افتتاح معرض ؛ اشتمل على العديد من المجسمات وبعض التحف التي تعكس عمق الحضارة العريقة لمملكة العربية السعودية .

وقد شهد افتتاح المعرض حضور عدد من سكان مدينة ليفربول الذين استمتعوا بالمعروضات وأبدوا الاعجاب بالتقاليد الموروثة كنقش الحناء وبعض المأكولات التراثية .

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