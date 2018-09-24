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يدرسون في جامعات مرموقة

التعليم تكشف نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات الحكومية

التعليم تكشف نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات الحكومية
weam.co/542785
الرياض - الوئام :

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الاثنين، نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الحكومية.

ونشر العصيمي على حسابه الرسمي على  تويتر ، إحصائية حول عدد السعوديين المبتعثين من الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا.

وقال ” بناءً على ما نشر مؤخراً من تعليقات أو مقالات حول نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، يسر الوزارة أن تنشر هذه الإحصائية حول عدد السعوديين المبتعثين من الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا “.

وأوضح إلى أن معظم هؤلاء المبتعثين يدرسون في جامعات مرموقة وبناءً على التخصصات التي حددتها الجامعات مسبقًا، ولايزال باب الابتعاث مفتوحًا لكل من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالجامعات “.

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