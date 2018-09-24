أمر ملكي بالموافقة على منح 189 من منسوبي وزارة الدفاع أوسمة

الوئام-واس

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ 189 من الضباط والموظفين وضباط الصف من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفاعلية في عمليتي ( عاصفة الحزم وإعادة الأمل ) وهم :

الفريق الركن فهد عبدالله محمد المطير وسام الملك فيصل من الدرجة الثانية

اللواء الطيار الركن عبدالله إبراهيم أحمد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن سعد علي سعد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن علي عبدالله أحمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن ظافر علي علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن أحمد عبدالله عبدالله المقرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن محمد سعيد سعد المفيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن محمد مشبب سلمان القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن عبدالله منصور محمد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن صالح طالع ظافر العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن عبدالله سعيد يحيى القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن أحمد بداح عبدالعزيز البداح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن سلمان محسن جابر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن محمد أحمد علي الشيخي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن فهد مساعد معيض الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن عبدالله مناور هويل المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء البحري الركن فهد علي إبراهيم الفريدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطبيب إبراهيم محمد إبراهيم الناصر وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء الركن خالد سعيد سعيد المدرع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن محمد ظافر عوض الأحمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن خالد عبدالله علي الشبلان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء المهندس عادل مساعد سليمان الأحمدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

اللواء الركن سعيد عبدالرحمن محمد أبوعساف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن عبدالرحمن صنهات عبدالله الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن محمد علي محمد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن محمد ناصر راشد العوفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن خالد تركي عبدالله بن هشبل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطبيب نامي فوزان عيضة الجعيد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء الطبيب عايض محمد ناصر الدوسري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء الطبيب علي أحمد محمد عبيد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء البحري الركن لافي حسين صيفي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء المهندس فايز ظافر عبدالرحمن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن ناصر سعيد علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة