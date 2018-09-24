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في انتظار للأفضل

#عاجل .. وصول النجم العربي #محمد_صلاح لمقر حفل جوائز #الفيفا للأفضل

#عاجل .. وصول النجم العربي #محمد_صلاح لمقر حفل جوائز #الفيفا للأفضل
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الوئام-متابعات
وصل النجم العر بي المصري محمد صلاح حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يعلن خلاله أفضل لاعب في العالم، مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.

ويتنافس على اللقب 3 لاعبين هم قوام القائمة النهائية، المكونة من الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وزميله السابق في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ويغيب رونالدو عن الحفل، مما يرجح معرفته المسبقة بأنه لن يتوج بالجائزة التي يحمل لقبها.

كما يعلن الفيفا أفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل مدربة وأفضل حارس، إضافة إلى جائزة بوشكاش التي تمنح لصاحب أفضل هدف، وجائزة اللعب النظيف، وأفضل جمهور.

وينافس صلاح على لقبي أفضل لاعب، إلى جانب أفضل هدف، ذلك الذي سجله في شباك إيفرتون الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسديدة لولبية سكنت المقص.

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