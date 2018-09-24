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في حفل جوائز الأفضل

محمد صلاح يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف

محمد صلاح يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف
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الوئام-متابعات

توج المصري محمد صلاح بجائزة “بوشكاش” التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأفضل هدف في العالم لعام 2018.

وتفوق هدف صلاح لليفربول في مرمى إيفرتون، الذي سجله الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، على 9 أهداف أخرى كانت تتنافس على الجائزة.

ويقدم موقع “سكاي نيوز عربية” تغطية مباشرة لحفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يعلن خلاله أفضل لاعب في العالم، مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.

ويتنافس على لقب أفضل لاعب في العالم 3 لاعبين هم قوام القائمة النهائية، المكونة من الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وزميله السابق في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ويغيب رونالدو عن الحفل، مما يرجح معرفته المسبقة بأنه لن يتوج بالجائزة التي يحمل لقبها.

وحقق مودريتش مؤخرا لقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا بعد منافسه مع رونالدو وصلاح أيضا، فضلا عن نيله جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، ودوره المهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

أما صلاح فقدم موسما رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، جمع فيه لقبي الهداف وأفضل لاعب، وفي دوري أبطال أوروبا لعب دورا مهما في وصول ليفربول إلى النهائي.

وأعلن الفيفا فوز الفرنسي ديدييه ديشامب بلقب أفضل مدرب في العالم.

أما جائزة أفضل حارس مرمى فذهبت إلى البلجيكي تيبو كورتوا.

وحصل الفرنسي رينالد بيدرو المدير الفني لفريق السيدات في ليون الفرنسي، على لقب أفضل مدرب في كرة القدم النسائية.

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