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أمام قمة السلام

#عاجل .. #عادل_الجبير : كانت لنيلسون مانديلا علاقات متينة وتاريخية مع قادة المملكة

#عاجل .. #عادل_الجبير : كانت لنيلسون مانديلا علاقات متينة وتاريخية مع قادة المملكة
weam.co/542813
الوئام-متابعات

أكد  وزير  الخارجية عادل الجبير أمام قمة السلام في الأمم المتحدة أنه كانت للرئيس الراحل نيلسون مانديلا علاقات متينة وتاريخية مع قادة المملكة وقادة الدول العربية، وله مواقف داعمة لقضية العرب والمسلمين الأولى القضية الفلسطينية.
وقال الجبير: “لقد أبصر الراحل الكبير النور قبل 100 عام،وعاش حياته من أجل تحقق السلام الذي ينشده، والذي اتخذه منهجاً لمسيرته الحافلة بالعطاء، مما أكسبه تقدير واحترام العالم.
وأضاف الجبير: إنه لمن دواعي سروري أن أقف بينكم اليوم باسم جامعة الدول العربية ودولة رئاسة القمة العربية 29 المملكة العربية السعودية في قمة تُـنسب لرجل غير التاريخ بفضل تسامحه وصبره وإنسانيته.

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