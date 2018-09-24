“أدبي الجوف” يعلن نتائج مسابقة اليوم الوطني

الوئام-متابعات

أعلن النادي الأدبي الثقافي بالجوف نتائج مسابقة اليوم الوطني، والتي تأتي ضمن أنشطة النادي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88، وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:

في مسار الشعر الفصيح حصل على المركز الأول: عيادة بن خليل عيسى العنزي من منطقة الحدود الشمالية، المركز الثاني: خالد بن غالب الشمري من منطقة حائل.

في مسار المقالة: حصل على المركز الأول: رزان بنت صالح الصويّان من منطقة القصيم، وحصل على المركز الثاني: مريم بنت حمد الدريويش من منطقة الجوف.

في مسار الشعر الشعبي: حصل على المركز الأول: محمد بن عبدالله الزعبي من المنطقة الشرقية، وحصل على المركز الثاني: ماجدة بنت محمد اللحيد من منطقة الجوف.

وقدم رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي ثامر بن عودة المحيسن التهاني لجميع الفائزين والفائزات في مسابقة النادي الأدبي الثقافي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88، كما قدم المحيسن الشكر لكل من شارك في هذه المسابقة ولم يحالفه الحظ، متمنياً لهم التوفيق في المناسبات القادمة.

وأكد المحيسن أن النادي يسعى دائماً إلى التنوع في الفعاليات والأنشطة التي يمكن لجميع فئات المجتمع من ذكور وإناث المشاركة بها، وبين أن النادي في صدد الإعلان عن عدد من الفعاليات التي تهم أبناء وبنات المنطقة.