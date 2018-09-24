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في تمثيل عالمي

سامي الجابر يظهر في حفل “الفيفا” ويعلن عن جائزة أفضل جمهور

سامي الجابر يظهر في حفل “الفيفا” ويعلن عن جائزة أفضل جمهور
weam.co/542821
الوئام-متابعات

ظهر نجم المنتخب السعودي والكرة السعودية السابق ،و مستشار الهيئة العامة للرياضة،سامي الجابر في حفل الفيفا للأفضل هذا العام .

وقام الجابر بتقديم جائزة أفضل جمهور والتي ذهبت للبيرو  ويأتي حضور الجابر تكريما له كرمز رياضي عالمي وتكريما لدور نجوم المملكة وتواجدهم في جميع المحافل العالمية.

و فاز مشجعو بيرو، بجائزة أفضل جمهور فى العالم لعام 2018، خلال حفل توزيع جوائز “The Best” المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والمقام حاليًا فى العاصمة البريطانية “لندن”.
وتفوقت جماهير بيرو، على نظيرتها فى السنغال واليابان، بالإضافة إلى المشجع التشيلى سباستيان كاريرا، حيث قدمت الجماهير البيروفية مثالاً للرائع فى تشجيع منتخب بلادها خلال مونديال روسيا الأخير، وتواجدت بأعداد ضخمة فى المدرجات.

وكان الفيفا قد وجه دعوة رسمية لسامي الجابر، مستشار الهيئة العامة للرياضة السعودية، لحضور حفل جوائز “الأفضل

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