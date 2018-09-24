النصر ينتصر على التعاون بهدف وحيد

الوئام-الرياض-مصعب الرويجح

حقق فريق النصر فوزه على التعاول ضمن مباريات الجولة الرابعة ، حيث سجل هدف المباراة الوحيد عبدالرزاق حمدالله.

بدأ الشوط الأول وسط تراجع كبير من فريق التعاون وذلك للمحافظة على شباكه ومراقبة خطورة لاعبي النصر، حيث لم تسجل الدقائق الأولى أي هجمات خطيرة من كلا الفريقين ، وفي الدقيقه ١٨ قام هيلدون لاعب التعاون بمراوغة المدافعين وسدد الكرة باتجاه المرمى مرت بجوار الحارس برونز واستقرت خارج الملعب ،وفي الدقيقه ٢٦ قام الحكم دامير سكومينا بإلغاء هدف النصر الأول وذلك بعد العودهةإلى الفيديو بداعي التسلل ، وحاول النصر بالهجوم وذلك لتفكيك الدفاع للتعاون واستغلال سرعة لاعبيه نور الدين امرابط وأحمد موسى لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بدون اهداف .

وبدأ الشوط الثاني قوياً لأصحاب الأرض حيث تسبب نور الدين امرابط بأول كارت أحمر في المباراة على لاعب التعاون طلال العبسي، وقام بعد مدرب التعاون بيدرو ايمانويل بأول تبديلاته بنزول اللاعب جفين البيشي وخروج جهاد الحسين، وذلك للمحافظة على تماسك الخطوط الدفاعيه ، وفي الدقيقه ٥٩ قام امرابط بلعب عرضية رائعه مرت على دفاع التعاون لتصل للاعب حمدالله ليسددها فوق المرمى ويهدر أخطر فرصة نصراوية ، وفي الدقيقة ٦٢ كاد التعاون أن يسجل عن طريق اللاعب ليندر توامبا بعد أن سدد الكرة لتعتلي المرمى النصراوي ،وفي الدقيقه ٧٥ أحرز عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لصالح النصر بعد تمريرة رائعه من فوق مدافعي التعاون لدغها المغربي باتجاه المرمى .