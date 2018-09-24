مدن المملكة تتوشح بـ ١٥٠ ألف علم في اليوم الوطني

الوئام-الرياض

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمناسبة اليوم الوطني الـ«88» للمملكة، أكثر من ١٥٠ الف علم رفرف في مدن ومحافظات المملكة و أضاءت سماء المملكة ومناطقها ومدنها، باللون الاخضر وازدانت بها شوارعها ومواقعها المختلفة، و بالاضافة الى اكثر من ٨٠٠ فعالية، شهدها 331 موقعًا من مواقع مدن المملكة الغالية.

وغطت مظاهر الاحتفاء أرجاء المملكة ومدنها كافة، من خلال تزيين الميادين والشوارع الرئيسة بالأعلام، إضاءة المجسمات، والعبارات الخالدة في توحيد المملكة وتعزيز المكتسبات الوطنية.

كما شملت الفعاليات أنشطة للتشجير وتوسيع المسطحات الخضراء، إسهامًا في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة وتشجيعًا على تحسين البيئة، بالإضافة إلى بعض مشاهد النظافة وإزالة عناصر التشويه التي تحدث في بعض المدن، وتحُول دون إظهار ثمرة الجهود العظيمة التي تضطلع بها كافة الإمارات والمؤسسات المجتمعية، حيث شارك عدد كبير من المتطوعين والأهالي في تنفيذ مشاريع التشجير داخل الأحياء، وقد تم استثمار اليوم الوطني في زيادة وتيرة التشجير عن طريق فعالية «خدمة وطن»؛ ليحظى هذا اليوم الغالي بزراعة الأشجار من قبل المتطوعين من المواطنين والمقيمين، كما قاموا بعد الانتهاء من الزراعة بحملة نظافة وتجميل لكافة المواقع والشوارع المحيطة وداخل الأحياء.

وقد حرصت الوزارة بتهيئة كافة الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية والشواطئ لاستقبال المواطنين والمقيمين، والاحتفاء بهذا اليوم الوطني إلى جانب توفير كل ما يلزم من خدمات الصيانة والنظافة في مواقع الفعاليات.

وقد لاقت الفعاليات صدا طيبا وواسعا في نفوس المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن ارتياحهم وتقديرهم للجهود الجبارة التي تبذلها الوزارة والأمانات والبلديات في الاحتفاء مع أبناء المملكة ومشاركتها لهم في هذا اليوم وإدخال السرور على الجميع من خلال الفعاليات التي أشرفت على تنظيمها عبر تسخيرها لكافة المرافق البلدية لإقامة الاحتفالات.