مدير مستشفى الولادة بـمكة يهنئ القيادة باليوم الوطني 88

الوئام-مكة-محمد السويهري:

رفع مدير مستشفى الولادة والأطفال بـمكة المكرّمة الدكتور أنس بن عبدالحميد سدايو، أسمى التهاني والتبريكات، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظهما الله-، وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة و الشعب السعودي الرائع و المقيمين، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ88

وجاء في تهنئته قائلاً” في كل عام يأتينا ذكرى توحيد المملكة ومعه نتذكر تاريخ الآباء وأمجاد الأجداد بكل فخر واعتزاز

مشيراً إلى أنها مناسبة وطنية غالية ثمينة تحمل في طياتها مشاعر المجد والخير ، والألفة والمحبة.

حيث يعيش أبناء الوطن أجواء هذه الذكرى العطرة (ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين،

وهم يستلهمون القصص البطولية التي سطَّرها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز رحمه الله، الذي استطاع بفضل الله ، أن يغير مجرى التاريخ، و بلاده وشعبه إلى الوحدة والتطور والإزدهار، متمسكاً بالعقيدة، ثابتاً على الدين والقيم.

وأضاف سدايو: “لا شك أن ما تحقق للوطن في إطار #مسيرة البناء والتنمية لكل البنى التحتية و الخدماتية في مملكتنا الحبيبة وخاصة ما حظيت به الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية من رعاية و اهتمام من ولاة الأمر حفظهم الله حيث بلغت المملكة العربية السعودية مرتبة متقدمة في مستوى #الخدمات الصحية كذلك علي الجانب الأخرً وكيفاً في كافة المستويات الوقائية والعلاجية والتشخيصية , لتتوافق مع التطور الأمثل على مختلف المستويات و#الأصعدة الاجتماعية والصناعية والتقنية”.

واختتم د. أنس رسالته: “يسرني و يشرفني في هذه المناسبه أن أرفع أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، -حفظهما الله- وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة و الشعب السعودي و المقيمين معنا على أرض هذا الوطن الطاهر ، داعياً الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على بلادنا الحبيبة.