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السؤال الخامس في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس
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باليوم الوطني ٨٨

شاهد: إحتفالية سعودية عالمية في مانشستر البريطانية

شاهد: إحتفالية سعودية عالمية في مانشستر البريطانية
weam.co/542855
الطائف- الوئام- سالم الشيباني:

أقام النادي السعودي بمدينة مانشستر البريطانية احتفالا بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة بحضور عدد من إكاديمين من جامعة مانشستر وطلاب وطالبات من مختلف دول العالم.

وأشتملت فعاليات الحفل على أركان وزوايا متنوعه كالركن الإسلامي والركن الثقافي واللغة العربية والركن الزي السعودي وركن رؤية ٢٠٣٠ و كذلك ركن الجلسة العربية والتراث.

وأيضا زارية توضح ملوك المملكة العربية السعودية كما شاركت مجموعة تواقيع سعودية بركن فوتوغرافي عن المملكة وركن خاص بالفلكلور الشعبي والألات الموسيقية الشعبية.

وأوضح رئيس النادي للطلبة السعوديين الدكتور سلطان جابر السفياني أن الهدف العام من اقامة هذه الفعالية في وسط الجامعة هو لسهولة الوصول للفئة المستهدفة وهو الطلاب والطالبات الأجانب وتعريفهم بثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية وما تمثلة من ثقل عربي وإسلامي وعالمي ورسم صورة ذهنية صحيحة عن بلد السلام والمحبة . المملكة ما تعيشه من نهضه وتطور وحضارة عريقة.

وفي الختام تتقدم إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير لسفير خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف في سفارة خادم الحرمين الشريفين بلندن ولسعادة الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز المقوشي على دعمهم لهذه الفعالية المهمة لنا جميعاً.

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