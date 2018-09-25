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سماء غائمة إلى غائمة جزئياً

هطول أمطار رعدية بالمدينة ومكة وجازان

هطول أمطار رعدية بالمدينة ومكة وجازان
weam.co/542868
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وغرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة و تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي مساءً بسرعة 10-25كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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