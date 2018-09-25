مليشيا الحوثي تقتحم مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة

الحديدة (اليمن)- الوئام:

اقتحمت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس الاثنين مخازن برنامج الأغذية العالمي بالحمادي في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأجبرت عناصر المليشيا، الحراسة الأمنية التابعة للبرنامج على فتح البوابة الشمالية للموقع واتخذته ثكنةً وملجأً للمليشيا لتحاشي استهدافها تحرمن قبل التحالف، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وسبق للمليشيا اقتحام ذات الموقع في 13 سبتمبر الجاري، حسب ما أكدت مصادر محلية، بعد فرارها من مواجهات مع الجيش الوطني.

وقصفت المليشيا، شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في أواخر شهر أغسطس الماضي، لكن المنظمة الأممية لم تبد أي رد فعل على القصف واكتفت بالإشارة إليها بشكل عرضي، حسب الوكالة اليمنية.