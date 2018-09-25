حفتر: الجيش الليبي لن يبقى مكتوف الأيدي

طرابلس -الوئام:

أشار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، إلى احتمال تدخل الجيش في الأحداث الدائرة والاشتباكات العنيفة في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة شرق البلاد في طبرق.

وجاء حديث حفتر بمناسبة استقباله وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء مناطق غرب ليبيا وجنوبها، الذين طالبوا بتدخل الجيش لوضع حد لما يحدث في طرابلس وفق الوكالة.

ونقلت الوكالة عن حفتر، أن الوضع في طرابلس لن يبقى على ما هو عليه وأن الجيش لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما يحدث للمواطنين من انتهاكات وقتل في العاصمة الليبية.

وأضاف حفتر إن الجيش سيتحرك في الوقت المناسب بما يثلج صدور الناس، الذين ضاقوا ذرعاً من تناحر الميليشيات المسلحة.