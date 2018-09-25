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برنت يسجل أعلى مستوى

النفط سيصل 100 دولار مطلع 2019

النفط سيصل 100 دولار مطلع 2019
weam.co/542871
الرياض- الوئام:

قفز خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 3% إلى أعلى مستوى في أربع سنوات فوق 80 دولارا للبرميل بعدما استبعدت السعودية وروسيا أي زيادة فورية في الإنتاج على الرغم من دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة المعروض العالمي.

واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجون من خارجها من بينهم روسيا في الجزائر أمس الأحد، واختتم الاجتماع بدون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات لتعويض انخفاض الإمدادات القادمة من إيران.

وارتفع خام برنت 2.40 دولار، أو ما يعادل 3.1%، ليبلغ عند التسوية 81.20 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوى له خلال تعاملات اليوم عند 81.39 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.

وزاد الخام الأمريكي الخفيف 1.30 دولار، أو 1.8%، عند التسوية ليسجل 72.08 دولار للبرميل.

ورفضت السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا أكبر المنتجين الحلفاء لها خارج المنظمة عمليا طلب ترامب باتخاذ إجراءات لتهدئة الأسعار في السوق.وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين لا أؤثر على الأسعار.

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إن على أوبك أن “تخفض الأسعار الآن”، لكن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال اليوم الاثنين إن أوبك لم ترد بالإيجاب على مطالب ترامب.

وقالت شركتا تجارة النفط ترافيجورا ومركوريا إن برنت قد يرتفع إلى 90 دولارا للبرميل بحلول عيد الميلاد وقد يتجاوز المئة دولار في أوائل 2019 حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران من نوفمبر.

ويتوقع جيه.بي مورغان أن تفضي العقوبات إلى فقد 1.5 مليون برميل يوميا في حين حذرت مركوريا من أن ما يصل إلى مليوني برميل يوميا قد تخرج من السوق.

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