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من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد

نيابة عن خادم الحرمين..«الفيصل» يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

نيابة عن خادم الحرمين..«الفيصل» يتشرف بغسل الكعبة المشرفة
weam.co/542890
مكة المكرمة- الوئام:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تشرّف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، بغسل الكعبة المشرفة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المسجد الحرام, الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء عبدالله بن محمد العصيمي.

وفور وصول سموه قام ومرافقوه بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بهذا الماء.عقب ذلك طاف سموه بالبيت العتيق, ثم أدى ركعتي الطواف.

شارك سمو أمير منطقة مكة المكرمة في غسل الكعبة المشرفة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة وسدنة بيت الله الحرام ورؤساء الدوائر الحكومية وجموع من المواطنين وقاصدي بيت الله الحرام.

وبعد الانتهاء من غسيل الكعبة المشرفة تسلم سموه هدية تذكارية من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بهذه المناسبة.

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