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حين تكون ظروف السوق ملائمة

أمين الناصر: الحكومة ملتزمة بطرح أرامكو وصفقة سابك أخرت العملية

أمين الناصر: الحكومة ملتزمة بطرح أرامكو وصفقة سابك أخرت العملية
weam.co/542891
الرياض- الوئام:

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر إن لدى الشركة طاقة فائضة تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا.وأضاف الناصر أن الشركة مستعدة لتوريد كميات إضافية من النفط الخام.

وأشار الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر خلال حديثه مع قناة CNBC عربية أنه لا يستطيع أن يحدد ما إذا الاكتتاب العام الأولي المنتظر للشركة سيجري بحلول 2020 أم لا.

كما قال الناصر الذي أكد بأن التقارير القائلة بأن الإدراج قد وضع على الرف هي تقارير غير صحيحة والسعودية تظل على حد رأيه ملتزمة بهذه العملية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الحكومة ملتزمة بطرح الشركة في الوقت المناسب وحين تكون ظروف السوق ملائمة، مؤكداً أن جميع العناصر المطلوبة لإدارج الشركة قد اكتملت.

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