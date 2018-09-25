مؤسسا «إنستجرام» يستقيلان

سان فرانسيسكو- الوئام:

قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة إنستجرام كيفن سيستروم، إنه وزميله الشريك المؤسس مايك كريجر نترك الشركة “لاستكشاف فضولنا وإبداعنا مرة أخرى.

وقال سيستروم في بيان في وقت متأخر من مساء الاثنين نحن مستعدان الآن للفصل التالي.

وأسس سيستروم وكريجر التطبيق الشهير الخاص بمشاركة الصور في عام 2010 ومنذ ذلك الحين أنشأت الشركة ألف مكتب حول العالم واكتسب التطبيق أكثر من مليار مستخدم.

واستحوذت شركة فيسبوك على تلك الشركة في عام 2012 مقابل مليار دولار.

وقال سيستروم: إن بناء أشياء جديدة يتطلب أن نتراجع ونفهم ما يلهمنا ونطابق ذلك بما يحتاجه العالم، هذا هو ما نخطط للقيام به.