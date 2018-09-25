وفاة إسماعيل فهد إسماعيل مؤسس الرواية فى الكويت

الكويت- الوئام:

رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، الكاتب الكويتى الكبير إسماعيل فهد إسماعيل، عن عمر ناهز الـ78 عاما (1940 – 2018).

ويعد إسماعيل فهد إسماعيل المؤسس لفن الرواية فى الكويت، لكونه يمثل إحدى العلامات الروائية فى الأدب العربى، قدم روايته الأولى “كانت السماء زرقاء” عام 1970.

وإسماعيل فهد إسماعيل كاتب وروائى كويتى متفرغ منذ عام 1985. حصل على بكالوريوس أدب ونقد من المعهد العالى للفنون المسرحية – دولة الكويت. عمل فى مجال التدريس وإدارة الوسائل التعليمية، وأدار شركة للإنتاج الفنى.

وحصل إسماعيل فهد إسماعيل على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال الرواية، عام 1989. وجائزة الدولة التشجيعية فى مجال الدراسات النقدية عام 2002.